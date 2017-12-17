İzmit'te 'Seninleyiz Kudüs' mitingi

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, Erbakan Vakfı\'nca düzenlenen \'Seninleyiz Kudüs\' mitingine binlerce kişi katıldı.

Erbakan Vakfı Kocaeli Şubesi\'nce Demokrasi Meydanı\'nda \'Seninleyiz Kudüs\' mitingi düzenlendi. Mitinge Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, Fransız Aktivist Piyanist Stephen Bilet, Hamas Sözcüsü Osama Hamdan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fatih Erbakan, yaptığı konuşmada, millet, İslam alemi olarak, \'Olmazsa olmaz\' olarak gördükelri Kudüs\'ün, \'Yeni bir siyonist tecavüzü\' ile karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Erbakan, şöyle dedi:

\"Bu hadsiz ve küstah adım karşısında yapılması gerekenler, boş laflar ve ağlayıp sızlamalar değildir. Bunun yerine fiili adımlar atmak gerekmektedir. Gün ümmet olarak, İslam alemi olarak Kudüs\'e sahip çıkma günüdür. Siyonizm 5 bin seneden beri inancının gereğini yerine getiriyor. İstediğiniz kadar kınayın, lanetleyin. Onlar dünya siyonizmi olarak görevlerini yerine getiriyor da, biz ne yapıyoruz? Müslüman ülkelerin yöneticileri ne yapıyor? Müslüman ülkelerin yöneticileri 1948\'de İsrail\'in kurulmasından bu yana habire toplantı yapıyor. En son bir bildiri yapıp dağılıyordur. Bildiride de bu İsrail 1967 sınırlarına riayet etsin diyorlar. Ne sınırı, ne İsrail\'i? Bölgeyi 70 senedir kana bulayan bu çıbanın başının bölgeden kaldırılması, atılması lazım. Alaska\'ya mı gider, Amerika\'nın başka bir eyaletine mi gider. Nereye gidiyorsa gitsin. Alsın Amerika o çok sevdiği İsrail\'i başına çalsın. Biz 70 senedir göreceğimizi gördük. 67 sınırlarına da dönse 48\'deki ilk sınırlarına da dönse bu kanserli hücreden kurtulamayız. İsrail bu bölgenin kanserli hücresidir, tümörüdür. Bir an evvel bu bölgeden kaldırılıp atılması lazımdır.\"

İstanbul\'da Müslüman ülke liderlerinin toplanarak gerçekleştirdiği İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Olağanüstü Zirvesi\'nde alınan \'Doğu Kudüs, Filistin\'in başkentidir\' kararına da değinen Erbakan, şöyle konuştu:

\"Bu hafta içinde İstanbul\'da Müslüman ülkelerin liderleri toplanarak bir açıklama yaptılar. Doğu Kudüs Filistin\'in başkentidir şeklinde bir açıklama. İyi güzel de Doğu Kudüs Filistin\'in başkentiyse, batı Kudüs ne olacak? Siz bu açıklamayla Kudüs\'ün yarısını kendi ellerinizle İsrail\'e teslim ediyorsunuz. Ne cüretle? Kudüs\'ün yarısı bizim yarısı siyonizmin olacakmış. Kudüs tam ve bütün olarak İslam\'ındır. Bu pazarlık mantığıyla, geri adımlar atmakla, ölüme bakıp hastalığa razı olmakla siyonizm ile mücadele edilmez. Güç karşısında eğilip bükülmekle, dünyacı zihniyetlerle, hesap kitap peşinde olmakla, siyonistlerle işbirliği yapmakla Kudüs kurtulmaz. Bunlar laftan, telefon konuşmasından, bildiriden anlamaz. Bunlar güçten anlar. Sen istediğin kadar telefonla konuş. Sen telefondayken dünya siyonizmi adım atıyor. Bunlara karşı mutlaka fiili adım atılması lazım ve bütün İslam alemi olarak ortak yaptırım uygulanması lazım. Bizim Türkiye olarak Tel Aviv\'deki büyükelçimizi acilen geri çağırmamız gerekmektedir. İsrail\'le tüm ilişkilerimizi tamamen kesmeli, Amerika\'nın İncirlik üssünün kapısına kilit vurulmalıdır. Bütün bunlarla birlikte Amerika\'nın, sırf İsrail\'i İran\'ın füze saldırılarından korumak için Malatya\'da kurduğu füze kalkanı projesinin de derhal kapatılması gerekmektedir. Bize mi kaldı İsrail\'i İran\'ın saldırısından korumak? Müslüman ülkelerin hava sahaları, kara suları ve limanları Amerika ve İsrail\'e kapatılmalıdır. Amerika ve İsrail firmalarının Türkiye ve tüm Müslüman ülkelerde yaptığı tüm kontratlar acilen iptal edilmelidir. Amerika\'nın bütün Ortadoğu ve İslam alemindeki askeri üslerinin derhal kapatılması gerekmektedir. Ayrıca Müslüman ülkelerin Amerikan bankalarında duran trilyonlarca dolarlık nakit mevduatının acilen geri çekilmesi gereklidir. Bunları yapmadan istediğiniz kadar kınayın, istediğiniz kadar masal anlatın faydası yok. 70 senedir bu masalları dinliyoruz. Siz masal anlatırken adamlar mesafe kat ediyor.\"



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