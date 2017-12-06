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İzmit'te, Kudüs protestosu

Alişan KOYUNCU-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Anadolu Gençlik Derneği, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, protestoda bulundu

06 Aralık 2017 17:54

Alişan KOYUNCU-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, Anadolu Gençlik Derneği, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, protestoda bulundu.
Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki kararına tepki gösterdi. İzmit Sabri Yalım Parkı\'nda toplanan yaklaşık 200 kişi \'Kahrolsun İsrail, işbirlikçi ABD\' diye slogan atarak, tekbir getirdi. Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Kemal Halıcı, ABD\'nin İsrail\'i kanatları altına aldığını ifade ederek, şöyle dedi:
\"Siyonizmin yeni kuklası Trump, Kudüs\'ü, İsrail\'in başkenti olarak tanıyacaklarını ve Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunuyor. Kudüs\'le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD\'yi de İsrail\'i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. ABD, Afganistan\'dan Irak\'a, Suriye\'den Libya\'ya İslam coğrafyasını kana bulayan bir seri katildir. Aynı ABD\'nin siyonist işgali ilk günlerinden beri terör şebekesi İsrail\'i kanatları altına aldığını herkes görüyor. Elindeki kirli propaganda gücü ile İslam\'ı ve Müslümanları terörle özdeşleştirmeye çalışan ABD\'nin gerçekte kendisi tüm dünyadaki terör olaylarının müsebbibidir.\"
Kudüs\'ün kadim bir İslam şehri olduğunu ve ilk kıblenin de Kudüs olduğunu belirten Kemal Halıcı, şöyle devam etti:
\"Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak nitelendirmek ABD\'nin bu coğrafyada ki tüm varlığını ve ilişkilerinin ciddi bir biçimde sorgulanacağı yeni bir süreci başlatacaktır. Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz, Amerikan askeri görmek istemiyoruz, Amerikan bayrağı görmek istemiyoruz. Siyonist kukla Trump kısa sürede nasıl bir yanlışın içinde olduğunun farkına varacaktır. Kudüs bizim onurumuzdur, iffetimizdir.\"

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