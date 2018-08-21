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İzmit'te kaza: 1 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil,  bariyerlere çarptıktan sonra otomobille çarpıştı

21 Ağustos 2018 11:37

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, TEM Otoyolu\'nda kontrolden çıkan otomobil,  bariyerlere çarptıktan sonra otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, TEM Otoyolu İzmit Bekirdere Rampası mevkiinde meydana geldi. Cüneyd Uslu yönetimindeki 34 KH 0515 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Savrulan araç, Muhammet Açıkgöz yönetimindeki 41 UT 889 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada, Cüneyd Uslu yaralandı. Uslu, çağırılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yaklaşık 1 saat boyunca tek şeritten sağlandı.

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