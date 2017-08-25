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İzmit'te bayram trafiği yoğunluğu

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun İzmit kesiminde yoğunluğa neden oldu

25 Ağustos 2017 20:48

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'nun İzmit kesiminde yoğunluğa neden oldu. Ankara istikametine doğru trafik zaman zaman yavaşladı.
10 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'nun İzmit kesiminde yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu\'nun Ankara istikametinde araç yoğunluğu yaşanırken, İstanbul istikametinde ise trafiğin akışında sorun yaşanmadı. Ankara istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman ulaşım yavaşladı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'ndaki araç yoğunluğunun bu gece ve yarın devam etmesi bekleniyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri güzergahlarda önlem alarak bekledi. Bayram tatili nedeniyle Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribot sayısı 15\'ten 18\'e yükseltildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takipten kaçınmaları, yolculukları sırasında zaman zaman mola vererek dinlenmelerini tavsiye etti.

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