İzmirspor'da bayram havası

İZMİR, (DHA)

ATATÜRK Stadı\'nda oynadığı baraj maçında Torbalıspor\'u 1-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig\'e (BAL) dönen İzmirspor, şampiyonluk coşkusu yaşıyor.

İki sezondur yer aldığı İzmir Süper Amatör Lig\'e veda eden lacivert-beyazlılar, yeni hedefini 3. Lig olarak belirledi. En son 2010\'da profesyonel ligde yer alan Şimşek, eski günlerine dönmek için ant içti. İzmirspor\'un hak etmediği yerlerde olduğunu dile getiren Sportif Direktör Serdar Sabuncu, \"İnanmış bir yönetimle yola çıktık. Bu projenin ilk ayağıydı. İzmirspor\'u küllerinden doğuracağız. İzmirspor koca bir çınar. Çıkışımız sürecek. Yaktığımız meşale yangına dönüşecek\" dedi.

Öte yandan BAL 8. Grup\'ta sezonu ikinci sırada tamamlayan Torbalıspor, statü gereği oynadığı Play-Out\'u kaybederek bir alt lige düşmenin acısını yaşadı.