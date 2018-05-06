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Spor

İzmirspor BAL'da

İZMİR, (DHA) Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Out maçında Torbalıspor'u 1-0 mağlup eden İzmirspor, 2 yıl aradan sonra lige döndü

06 Mayıs 2018 22:50

İZMİR, (DHA)

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Out maçında Torbalıspor\'u 1-0 mağlup eden İzmirspor, 2 yıl aradan sonra lige döndü. 
İzmir Süper Amatör Lig\'den BAL\'a yükselme fırsatını Play-Off\'ta ıskayalan İzmirspor, Bölgesel Amatör Lig 8\'inci Grup\'u Ödemişspor\'un ardından ikinci sırada tamamlayan Torbalıspor\'la Atatürk Stadı\'ndaki baraj maçında karşılaştı. Mücadeleyi 39\'uncu dakikada Kubilay\'ın serbest vuruştan attığı golle kazanan lacivert-beyazlılar, büyük sevinç yaşadı. İzmir\'in ve Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan İzmirspor, 2009-10 sezonunda profesyonel liglere veda etmiş, 6 sezonluk Bölgesel Amatör Lig macerasının ardından 2 yıl önce tarihinde ilk kez Süper Amatör Lig\'e gerilemişti.

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