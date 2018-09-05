İzmirliler Manuş Baba ile coştu

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Konak Belediyesi\'nin İzmir\'in işgalden kurtuluşunun 96\'ncı yıl dönümü nedeniyle Alsancak Gündoğdu Meydanı\'nda gerçekleştirdiği Manuş Baba konseri yoğun ilgi gördü. Manuş Baba, İzmirlilerle birlikte İzmir Marşı\'nı söyledi.

Gündoğdu Meydanı\'nı dolduran binlerce İzmirli Manuş Baba\'nın şarkılarıyla müzik dolu bir eylül akşamı yaşadı. Sanatçının \"Dönersen Islık Çal\" albümünde yer alan ve oldukça beğeni toplayan şarkılarına eşlik eden İzmirliler, 9 Eylül coşkusunu erken yaşadı. \'Yalan\', \'Dönersen Islık Çal\', \'Eteği Belinde\', \'Derin Derin Ağlama\', \'Haberin Var Mı\' gibi pek çok şarkısını İzmirlilerle birlikte söyleyen sanatçı, konser açılışında İzmirlilere sürpriz yaptı ve İzmir Marşı\'nı seslendirdi. Marşa alanı dolduran binlence İzmirli de hep bir ağızdan eşlik etti.



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