İzmirli sürücülerden örnek davranış

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de bu sabah çıkan yangına giden itfaiye ekiplerine Konak Tünelleri içindeki sürücüler, \'Fermuar sistemiyle\' yol vererek örnek bir davranışa imza attı.

Mithatpaşa Caddesi\'nde sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşmak için Konak Tünelleri güzergahını tercih etti. Trafiğin yoğun olmasından dolayı ilerlemekte güçlük çeken ekiplere tünel içindeki sürücüler özellikle Avrupa\'da kullanılan \'Fermuar sistemiyle\' yol vererek ekiplerin hıza olay yerine ulaşmasına yardımcı oldu. İzmirli sürücülerin örnek davranışının görüntüleri sosyal medya da paylaşılırken, sürücüler vatandaşların büyük takdirini kazandı.

\'FERMUAR SİSTEMİ\' NEDİR?

\'Fermuar sistemi\', trafikte acil durumlarda kullanılan ve acil araçlar için diğer araçların yol açma tekniği olarak açılı bir şekilde yol açmaları yöntemi olarak biliniyor. Özellikle Avrupa\'da yaygın olarak kullanılan sistemde araçların açılı bir şekilde sağa ve sola yanaşarak hayat koridoru oluşturmasıyla ortaya çıkıyor. Fermuar şekline benzeyen sistem çok pratik. Trafikte ambulanslar, itfaiyeler gibi geçiş üstünlüğü olan araçlara yol açmak için kullanılıyor.

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