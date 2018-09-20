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Spor

İzmirli Berk'e ABD'den altın

İZMİR, (DHA) İzmir Büyükşehir Belediyespor'un buz dansı sporcusu Berk Akalın, Amerika Birleşik Devletleri'nden altın madalya ile döndü

20 Eylül 2018 14:30

İZMİR, (DHA)

İzmir Büyükşehir Belediyespor\'un buz dansı sporcusu Berk Akalın, Amerika Birleşik Devletleri\'nden altın madalya ile döndü. Berk, 2018 Challenge Cup yarışmasında şeref kürsüsünün en üst basamağına çıktı. 
Atletizmden okçuluğa birçok branşta sporcularının elde ettiği uluslararası derecelerle ülkemizi gururlandıran İzmir Büyükşehir Belediyespor\'da parlayan Berk, ABD\'nin Philadelphia şehrinde düzenlenen organizasyonda partneri Nicole Kelly\'le yarıştı. Daha önce ağustos ayında Chicago kentinde düzenlenen turnuvada da dördüncülük kazanan ikili, müthiş bir performansla tüm rakiplerini geride bıraktı. 
İzmir Büyükşehir Belediyespor Buz Dansı Branş Sorumlusu Neşe Hünerli, \"Ülkemizin eski olimpik sporcusu ve uluslararası buz dansı antrenörü Alper Uçar, kısa zamanda bu ikiliyle çalışarak büyük bir başarının altına imza atmalarına destek oldu. İzmir\'de yetişen ve kulübümüz sporcusu olan Berk\'in bu uluslararası başarısı bizleri onurlandırdı. 2010 yılında İzmir\'e kazandırılan Buz Sporları Salonu\'nda bu tarz sporcuların yetişmesine ve bu başarıların kazanılmasına imkan veren Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'na teşekkürlerimizi sunuyoruz\" dedi.

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