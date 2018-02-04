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İzmir'e şehit ateşi düştü (2)

DNA TESTİ YAPILACAK Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'de Afrin'e yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan ailesi, c

04 Şubat 2018 16:27

DNA TESTİ YAPILACAK
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye\'de Afrin\'e yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda, PKK/YPG\'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun İzmir\'in Buca ilçesinde yaşayan ailesi, cenazeyi almak için Kilis\'e gitti. Acı haberi alan baba Mehmet Çubukçu, anne Yasemin Çubukçu ve kız kardeşi Ayşe Ceren Çubukçu, sabah saatlerinde yola çıktı. Ailenin yapılacak DNA testinden sonra cenazeyi alacağı belirtilirken, şehidin memleketi Şanlıurfa\'da toprağa verileceği öğrenildi.
BAYRAKLARI İNDİRTMEK İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Öte yandan şehidin ailesinin Buca\'daki evinin karşısındaki, NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nın yer aldığı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası\'nın duvarına asılan Türk bayraklarını, Amerikalı nöbetçi subayın gece indirtmek istediği öne sürüldü. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Türk bayrakları NATO kışlasının duvarlarında asılı halde duruyor.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)
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