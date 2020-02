İzmir'e gemi ile 5 bin 391 angus getirildi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE\'nin et ihtiyacını karşılamak için ithal edilen 5 bin 391 büyükbaş, gemiyle İzmir Alsancak Limanı\'na getirildi. \'Julia AK\' isimli gemideki angus cinsi sığırların, Et ve Süt Kurumu aracılığıyla Türkiye\'nin çeşitli bölgelerine dağıtılacağı belirtildi.

Brezilya\'dan yola çıkan ve çeşitli ülkelerden ithal edilen 5 bin 391 büyükbaş taşıyan gemi, İzmir Alsancak Limanı\'na yanaştı. 106 metre uzunluğunda olan \'Julia AK\' isimli gemiyle, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen angus cinsi sığırların, veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirldikten sonra yurda girişlerine izin verileceği belirtildi. Türkiye\'nin et ihtiyacını karşılamak amacıyla getirilen angusların, Et ve Süt Kurumu\'nun Ege Bölgesi’ndeki toplama merkezine götürüleceği, ardından Anadolu\'nun çeşitli yerlerine dağılacağı bildirildi.

Öte yandan, geminin limana yanaşması ile birlikte çevreye ağır koku da yayıldı. Alsancak bölgesinde yaşayanlar, rüzgarın da etkisiyle yayılan kokudan rahatsız oldu.



