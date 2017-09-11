İzmir'e cimnastikte 4 madalya

İZMİR, (DHA)- İZMİRLİ milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak ve Ahmet Önder, Macaristan\'da düzenlenen World Challenge Cup\'tan 4 madalya ile dönmenin sevincini yaşadı. Uluslararası Cimnastik Federasoyunu (FIG) tarafından Szombathely kentinde düzenlenen şampiyonada Şavkar Cimnastik Kulübü\'nden İbrahim Çolak halka aletinde altın madalyanın sahibi olurken aynı kulüpten Ahmet Önder, yer aleti ve paralel aletinde üçüncülük kürsüsüne çıktı. Altınordu çatısı altında kariyerini sürdüren Ferhat Arıcan ise paralel aletinde ikincilik elde etti.

Yılmaz Göktekin\'in antrenörlüğünü yaptığı milli cimnastikçiler ay sonunda Portekiz\'de düzenlenecek Dünya Kupası öncesi moral buldu.

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