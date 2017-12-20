İzmir'e 'Çevre Dostu' ödülü

İZMİR, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Akdeniz kıyısındaki kentler arasında bu yıl ilk kez verilen \'Çevre Dostu Şehir\' ödülü İzmir’in oldu. Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılan ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı. Kocaoğlu, \"2020 yılına kadar yetkimiz dahilindeki alanlarda karbondioksit salımını yüzde 20 oranında azaltmayı taahhüt etmiştik. Söz verdik, bu sözümüzü tutacağız\" dedi.

BM Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı kapsamında, Akdeniz\'e kıyısı olan şehirlerin çevre ve yaşam kalitesini iyileştirme çabalarını tanımak ve sürdürülebilir kalkınmalarını teşvik etmek amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenen \"İstanbul Çevre Dostu Şehir Ödülü\"nü İzmir Büyükşehir Belediyesi kazandı. İzmir’in ödülü, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Barcelona Sözleşmesi Tarafları 20\'nci Olağan Toplantısı’nda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na takdim edildi. Kocaoğlu’na ödülünü, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı (UNEP MAP) Koordinatörü Gaetano Leone ile Arnavutluk Turizm ve Çevre Bakan Yardımcısı Ornela Cuci birlikte verdi. Törene Türkiye’nin Arnavutluk Büyükelçisi Hidayet Bayraktar ile Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da katıldı. Akdeniz’e kıyısı bulunan 21 ülke ile Avrupa Birliği temsilcilerinin katıldığı Barcelona Sözleşmesi Toplantısı’nın \'Çevre Dostu Şehir Ödülü\' başlıklı özel oturumunda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 4 milyon 200 bini aşkın nüfusuyla barış ve huzur içinde yaşayan İzmirlilerin, geçmişten aldıkları derslerle hep ileriye baktığını söyledi. Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamanın, insanların en temel haklarından biri olduğuna inandıklarını kaydeden Kocaoğlu, \"Bugün burada bulunmamızın ve bu ödülü alıyor olmamızın altında da bu yatıyor sanırım\" dedi.

\'SÖZ VERDİK, TUTACAĞIZ\'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, kentte musluklardan içilebilir su aktığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Sürdürülebilirlik ve çevre konusunda yüksek hassasiyetlere sahip, bu alanda örnek yatırımlar gerçekleştirmiş, geleceğini düşünen örnek bir Akdeniz kenti İzmir. Bu kentin yerel yönetimi olarak da biz, gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız çevre yatırımlarıyla Türkiye’nin lider belediyesiyiz. Örneğin, Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı, kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ve AB standartlarında arıtım oranı ile ülkemizde 1 numarayız. Çok uzun yıllar kirlilik kaynağı olan körfezimizi, dünyanın en önemli geri dönüşüm projelerinden birini gerçekleştirerek yeniden yüzülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Her ilçemize ayrı arıtma kuruyor, içme suyu havzalarını, toprağımızı ve suyumuzu titizlikle koruyoruz. Musluklarımızdan içilebilir su akıyor. Arıtma çamurlarını çürüterek biyogaz elde ediyor, bu biyogazla da kurutma işlemini gerçekleştiriyoruz. Organik ve iyi tarımı destekliyoruz. Üreticileri kooperatif çatısı altında topluyor, onları daha sağlıklı ürün yetiştirmeye teşvik ediyor ve bu sağlıklı ürünleri satın alarak kentlimizle paylaşıyoruz.\"

Kentteki yeşil dokunun güçlendirilmesi amacıyla yaptıkları çalışmaları da özetleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, tıpkı arıtma yatırımlarında olduğu gibi, çevreci ulaşım konusunda da ülkenin lider kenti olduklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne taraf olarak, 2020 yılına kadar yetkimiz dahilindeki alanlarda karbondioksit salımını yüzde 20 oranında azaltmayı taahhüt etmiştik. Söz verdik, bu sözümüzü tutacağız. Hedefe giden yolda çok başarılı adımlar attık\" diye konuştu.

İZMİR’DE RAYLI SİSTEM AĞI 23 KAT BÜYÜYOR

Halen 165 kilometre olan İzmir’deki raylı sistem ağını 2020 yılına kadar 250 kilometreye çıkaracaklarının altını çizen Kocaoğlu, \"Türkiye’nin en büyük elektrikli otobüs filosunu İzmir\'de oluşturduk. Deniz taşımacılığı için egzoz gazı emisyonu minimum düzeyde olan 15 yeni yolcu gemisi ve 3 feribot aldık. Özetle, geleceğimize yatırım yaptık\" dedi.

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