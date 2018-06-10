İzmir'deki saklı cennet, Karagöl

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Yamanlar Dağı\'ndaki eşsiz doğa güzelliyle Karagöl, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Çam ağaçları arasından kentin saklı cenneti Karagöl\'e ulaşmak için gidilen yol, kentin manzarasını en tepeden seyretme imkanı da sunuyor.

Milli Parklar Müdürlüğü\'ne ait tabiat parkı olan, Karşıyaka\'ya 23, kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan heyelan set gölü Karagöl, doğal güzellikleriyle İzmir\'in saklı cenneti olarak keşfedilmeyi bekliyor. Kent sakinleri tarafından da pek bilinmeyen Karagöl’e ulaşmak için zahmetli bir yolculuk yapmak gerekiyor. Karşıyaka\'ya uzak olmamasına karşın, virajlı yolları nedeniyle yaklaşık bir saatlik bir yolculuğun sonunda Karagöl\'e ulaşmak mümkün oluyor. Bu yolculukta araçla Yamanlar Dağı\'na tırmanırken, her virajda İzmir\'i daha net ve farklı bir açıdan görmek mümkün oluyor. Kentin gürültüsünden uzakta, çam ağaçlarının arasından ilerlerken temiz hava kendisini hissettiriyor.

Karagöl\'de hem günübirlik piknik yapılabildiği gibi çadır kurarak kamp yapmak da mümkün. Gölde yüzen ördekler, kazlar ile göl kenarındaki yürüyüş alanlarının eş güzelliği, fotoğraf tutkunları için de kartpostallık görüntüler sunuyor. Kızılçam, karaçam, zakkum, kestane ve meşe ağaçlarıyla zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Karagöl, doğayla huzurun birleştiği adres olarak yaz sıcağından kaçmak isteyenler için iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor.

KARAGÖL EFSANESİ

Karagöl, mitolojide de yer alıyor. Efsaneye göre İzmirli olan Frigya Kralı Tantalos, Smyrna\'dan (İzmir) Magnesia\'ya (Manisa) doğru uzanan Spilios Dağı\'nda, Frigya halkı ile birlikte yaşar ve Batı Anadolu\'ya yayılmış devletini yönetir. Spilios Dağı çok verimli topraklara ve zengin maden yataklarına sahip bir yerdir. Tanrıların sofrasına oturabilen tek insan olan Tantalos gün gelir, Olimpos Dağı tanrılarının hışmına uğrar. Anadolu tanrıçası Kibele\'ye inandığı için Hellen tanrılarını küçük gören ve onların güçlerini sınamaya kalkan Tantalos, büyük bir cezaya çarptırılır. Spilios Dağı\'nın bir yarığından atılarak ölüm tanrısı Hades\'e gönderilen Tantalos, burada Zeus tarafından ebedi açlık ve susuzluğa mahkum edilir ve bu ceza dünyanın her köşesinde Tantalos işkencesi olarak anılır. Hatta İzmirli tarihçi Homeros da Odysseia\'da hemşerisi Tantalos\'un çektiği acıları etkileyici biçimde anlatır. Tantalos\'un atıldığı yarık daha sonra göl haline gelir ve bu göle \'Tantalos Gölü\' adı verilir. Göl günümüzde ise suyunun renginden dolayı Karagöl adını almış.

FOTOĞRAFLI