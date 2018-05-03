İzmir'de Wings For Life heyecanı

İZMİR, (DHA)

DÜNYA çapında düzenlenen en büyük yardım koşularından biri olan Wings For Life World Run\'a 6 Mayıs Pazar günü üçüncü kez ev sahipliği yapacak İzmir, saatleri sayıyor.

Omurilik zedelenmelerine tedavi bulmak için yapılan araştırmalara fon sağlayıp, \"Koşamayanlar için koş\" sloganıyla düzenlenen organizasyon, dünya çapında 12 ülkeyle aynı anda pazar günü saat 14.00\'te Kültürpark Lozan Kapısı\'ndan start alacak. Tüm geliri omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara aktarılan yarışa yaklaşık 10 bin gönüllü bağışçının katılması bekleniyor. Alsancak, Altınyol, Karşıyaka\'da koşulacak yarışta güzergah Foça\'ya kadar uzanacak. Yarış başladıktan 30 dakika sonra saatte 15 kilometre hızla start noktasından çıkıp her saat hızını artıracak yakalama aracına yakalananlar için koşu sona erecek.

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