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Spor

İzmir'de tarihi buluşma

İZMİR, (DHA) - FUTBOL tarihimizde tam 50 yıl önce Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelen Altay ve Göztepe'nin eski yıldızları, bir araya gelerek genç kuşaklara centilmenlik mesajı verdi

23 Aralık 2017 16:19

İZMİR, (DHA) - FUTBOL tarihimizde tam 50 yıl önce Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelen Altay ve Göztepe\'nin eski yıldızları, bir araya gelerek genç kuşaklara centilmenlik mesajı verdi. 1966-67 sezonunda oynanan Türkiye Kupası\'nın finalinde karşılaşan iki takımın emektar futbolcuları, Altay Sosyal Dayanışma Derneği\'nin 50\'nci yıl organizasyonuyla buluştu. Anadolu\'ya gelen ilk kupanın kutlamasında 6 Aralık\'ta hayatını kaybeden siyah-beyazlıların Yüksek Divan Kurulu Onursal Başkanı Erdoğan Tözge de anıldı. Törende efsane finalde forma giymiş futbolculardan Ayfer Elmastaşoğlu, Mahmut Evren, Aytekin Erhanoğlu, Halil Kiraz, Nevzat Güzelırmak, Tanzer Sencer, Cevdet Dağdelen, Ender İçten, Cenap Öztezel, Feridun Öztürk, Kazım Yıldız, Oğuz Böke, Nihat Yayöz, Behzat Çınar, Enver Katip, Fevzi Zemzem, Ertan Öznur ve Aydın Yelken buluştu. Emektar yıldızlara günün anısına plaket verildi. 
Yarım asır önce oynanan finale dair anılarını paylaşan eski Altaylı Ayfer Elmastaşoğlu ve Göztepeli Nevzat Güzelırmak, Galatasaray\'ın kazandığı ilk kupanın ardından siyah-beyazlıların Anadolu\'ya getirdiği ilk Türkiye Kupası\'nın iki İzmir kulübünün oynadığı final sayesinde değerini katladığını belirttiler. Altay ve Göztepe\'nin iki efsanevi oyuncusu, gençlere kendi kariyerlerini örnek göstererek saha içi ve saha dışında centilmenliği elden bırakmamalarını tavsiye ederken; geçmişte İstanbul kulüplerinin hegemonyasını kıran İzmir kulüplerinin yakın zamanda eski gücüne döneceklerine inandıklarını söylediler. 25 Haziran 1967 yılında Alsancak Stadı\'nda Alman Hakem Walter Eschweiler yönetiminde oynanan maç, Göztepe\'den Fevzi Zemzem ve Halil Kiraz, Altay\'dan Aydın Yelken ile Aytekin Erhanoğlu\'nun karşılıklı golleriyle 2-2 bitmiş, kupayı o dönemki statü gereği yapılan yazı-tura atışı sonucu Altay kazanmıştı.

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