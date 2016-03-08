İzmir'de tarihi buluşma



Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Türkiye-Yunanistan 4. Yüksek Düzeyli İş Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere İzmir'e geldi. İzmir'de Başbakan Davutoğlu tarafından ağırlanan Tsipras, daha sonra Davutoğlu ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İki başbakan, görüşmelerinde en başta göçmen krizi olmak üzere, enerji, turizm gibi alanlardaki işbirliğinin yanı sıra iki ülke arasında gerginlik oluşturan Kıbrıs ve Ege'deki hava sahası ihlalleri gibi konuları da ele aldıklarını açıkladı.

'Ortak bir tarih yazımı için çalışıyoruz'

Başbakan Davutoğlu, görüşmede İzmir ile Selanik arasında feribot seferlerinin, aynı zamanda da Atina ile Ankara arasında uçak seferlerinin başlatılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Davutoğlu, "Kültür ve eğitim alanında da iki halkın gelecek nesillerinin geçmişteki bazı olumsuz hatırlarla değil, geçmişteki olumlu hatırları aktaracak güzel irtibat kurabilmesi için ortak bir tarih yazımı için çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

Brüksel'deki AB-Türkiye Zirvesi'ne de değinen Davutoğlu, "Dün Brüksel'de çok önemli bir zirveye birlikte katıldık. AB-Türkiye ilişkilerini, göçmen sorununu ele aldık. AB Türkiye ilişkilerine yaptıkları katkılardan dolayı Yunanistan'a teşekkür ediyorum" dedi. Türkiye ve Yunanistan'ın göçmen krizine ortak perspektifle yanıt verdiğini ifade eden Davutoğlu, "Kararların uygulanmasında Türkiye ile Yunanistan arasında işbirliği büyük önem taşıyor. Ege'nin, masumların hayatlarını kaybettiği bir üzüntü, dram denizi değil, aksine Türkiye ile Yunanistan arasında dostluğun, mutluluğun paylaşıldığı bir deniz olmasını umuyoruz" diye konuştu.

'Vizesiz Avrupa Haziran'da'

Türkiye'nin AB'ye sunduğu plana ilişkin olarak da açıklamalar yapan Davutoğlu, AB'nin Türkiye'den mülteci kabul edeceğini, bu nedenle Türkiye içindeki göçmen sayısında artış olmayacağını ifade etti. Davutoğlu, Türkiye'nin 1 Haziran'da yürürlüğe girmesi planlanan Geri Kabul Anlaşması'nın başlama tarihini geri çektiğini, bunun karşılığında ise Avrupa'ya vizesiz seyahatin Haziran ayında başlayacağını belirtti. Davutoğlu, bunun için dokuz kanunun çıkarılması gerektiğini kaydetti. Başbakan ayrıca, AB'nin Türkiye'ye tahsis ettiği 3 milyar euroluk fonun hemen devreye gireceğini ve Türkiye'ye ek fon tahsis edileceğini belirtti.

Tsipras: Türkiye'nin AB üyeliği stratejik bir öneme sahip

Yunanistan Başbakanı Alexis Tispras ise "İzmir kentinde, Ege denizini gören bir balkonda tarihi bir sorumluluk hissetmekteyim. Biliyorum ki bu şehir insanların bir kültür kavşağını oluşturmakta. Ancak birçoğumuzun hafızasında bu şehrin savaşı, göçü hatırlatan bir tarafı da var. Bugün de benzer olumsuz koşullarla karşı karşıyayız. Gözardı etmememiz gerekir ki İzmir kozmopolit, halkların barış, huzur işbirliği içerisinde yaşadıkları bir şehir" dedi. Tsipras, İzmir'in kötü, olumsuz anılarla anılmamasını istediklerini ifade etti. "İki başkent arasında uçak seferlerinin başlamasına karar verdik, İzmir-Selanik arasında feribot seferlerinin başlaması konusunda mutabık kaldık" diyen Tsipras, yeni bir sınır kapısının açılması üzerinde anlaşıldığını belirtti.

'Sorun işbirliği ile çözülür'

Göçmen krizine ilişkin olarak da açıklamalar yapan Tsipras, “Burada bir insanlık dramı yaşanıyor. Biz iki hükümet olarak, bizim kültürel değerlerimiz açısından yaşananların utanç verici olduğunu belirtmek üzere buradayız. Bu sorun işbirliğimiz sayesinde çözülebilir." dedi. "Ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz" diyen Tsipras, özellikle yasa dışı kaçakçılık organizatörleri ile mücadelede kararlı olduklarını belirtti.

Ege'den 1 milyon 800 bin göçmenin geçtiğini belirten Yunanistan Başbakanı, "Düzensiz göçmenlerin yasal şekilde Avrupa'ya gitmelerinin yolunu açmak istiyoruz. Yasa dışı kanallara karşı mücadeleyi yoğunlaştırıp devam edeceğiz" diye konuştu. Tsipras ayrıca Türkiye'nin AB üyeliğinin stratejik bir öneme sahip olduklarını belirterek, Türkiye'nin AB'ye üye olmasının bölge ve ikili ilişkiler açısından çok önemli bir husus olduğuna dikkat çekti.

'Bizi ayıran konuları da ele aldık'

Yunanistan Başbakanı görüşmede iki ülkeyi ayıran konuları da ele aldıklarını vurguladı. Kıbrıs'a ilişkin olarak, "Kıbrıs; acil ve kalıcı şekilde çözülmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu çözüm BM kararlarına dayanmalı" diyen Tsipras, hava sahası ihlalleri konusundaki rahatsızlıklarını da Başbakan Davutoğlu'na ilettiklerini belirtti.

Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarına göre, İzmir'deki başbakanlık ofisinde ilk kez bir siyasi lider ağırlandı. Başbakan, bundan sonra buradaki ofisin de kullanımda olacağını açıkladı.