T24 LogoT24 Logo
Magazin

İzmir'de 'Poyraz Karayel' sevgisi

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- POYRAZ Karayel Küresel Sermaye filmi oyuncuları, oyunculu gösterim için İzmir'de izleyicilerle buluştu

16 Aralık 2017 12:51

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- POYRAZ Karayel Küresel Sermaye filmi oyuncuları, oyunculu gösterim için İzmir\'de izleyicilerle buluştu.
Poyraz Karayel dizisinin beyaz perde uyarlaması olan filmin Ege Park Balçova AVM/Cinens Sineması\'nda gerçekleşen oyunculu gösterimi yoğun ilgi gördü ve sinemaseverler etkinliğe akın etti. Macera dolu filmin oyuncuları Musa Uzunlar, Ali İl, Celil Nalçakan, Cem Cücenoğlu, Deniz Barut seyirciyle buluşarak söyleşti, samimi ve sıcak tavırlarıyla dikkat çekti. Günün anısına selfie çeken oyuncular, hayranlarının sorularını yanıtlamadıktan sonra sevenlerinin telefonlarına da poz verdi. Oyuncular, sinema salonunu dolduran hayranlarının ilgisinden duydukları mutlluluğu dile getirdi.
Sinema salonunun Atmos ses sistemi, curved perde teknolojisi ve geniş koltuk aralıkları sayesinde izleyiciler filmi daha keyifli izledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet KURTİZMİR DHA POYRAZ Karayel Küresel SermayePoyraz KarayelEge Park Balçova AVMCinens SinemasıMaceraMusa Uzunlar AliCelil Nalçakan Cem Cücenoğlu Deniz BarutGününOyuncularSinemaAtmosFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24