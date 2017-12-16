İzmir'de 'Poyraz Karayel' sevgisi

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- POYRAZ Karayel Küresel Sermaye filmi oyuncuları, oyunculu gösterim için İzmir\'de izleyicilerle buluştu.

Poyraz Karayel dizisinin beyaz perde uyarlaması olan filmin Ege Park Balçova AVM/Cinens Sineması\'nda gerçekleşen oyunculu gösterimi yoğun ilgi gördü ve sinemaseverler etkinliğe akın etti. Macera dolu filmin oyuncuları Musa Uzunlar, Ali İl, Celil Nalçakan, Cem Cücenoğlu, Deniz Barut seyirciyle buluşarak söyleşti, samimi ve sıcak tavırlarıyla dikkat çekti. Günün anısına selfie çeken oyuncular, hayranlarının sorularını yanıtlamadıktan sonra sevenlerinin telefonlarına da poz verdi. Oyuncular, sinema salonunu dolduran hayranlarının ilgisinden duydukları mutlluluğu dile getirdi.

Sinema salonunun Atmos ses sistemi, curved perde teknolojisi ve geniş koltuk aralıkları sayesinde izleyiciler filmi daha keyifli izledi.

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