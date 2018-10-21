T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de polis aracı devrildi: 2 polis memuru yaralı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, devriye görevi yapan polislerin bulunduğu araç, üst geçidin ayağına ve aydınlatma direğine çarparak, devrildi

21 Ekim 2018 14:37

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Narlıdere ilçesinde, devriye görevi yapan polislerin bulunduğu araç, üst geçidin ayağına ve aydınlatma direğine çarparak, devrildi. Kazada, araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye görevi yapan polislerin bulunduğu 35 A 8256 plakalı polis otosu, sürücüsünün kontrolden çıkıp, önce üst geçidin ayağına ardından aydınlatma direğine çarptı. Devrilen araçtaki 2 polis memuru yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolün ardından yaralı polisleri ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHANarlıdereKazadaKazaMithatpaşa CaddesiDevriyeDevrilenKazayıDokuz EylülTıp Fakültesi HastanesiTedaviye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24