İzmir'de pist şenlendi

İZMİR, (DHA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Pist Şampiyonası\'nın dördüncü ayağı İzmir Ülkü Park Yarış Pisti\'nde yapıldı.

Büyük çekişmeye sahne olan ve yarışseverlerin ilgiyle izlediği şampiyonada en hızlılarının mücadele ettiği TMFGP1000 sınıfında Murat Düvenci, TMFGP600 sınıfında ise Furkan Eryılmaz birinci oldu. Dördüncü ayak yarışlarında ayrıca 125SP sınıfında Bahattin Sofuoğlu, 600A sınıfında Furkan Eryılmaz, 1000A sınıfında Burak Albayrak, 600B sınıfında Ali Ege Yeğin, 1000B sınıfında Harun Akgün, 600C sınıfında Kerem Uçar, 1000C sınıfında Kenan Sabun, kadınlarda ise Bener Yeğin ilk sırayı elde etti. Bu arada şampiyonaya Eskişehir\'den katılan Mehmet Sabri\'nin geçirdiği kaza, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Motosikletinin ön takımlarının kilitlenmesiyle düşen Sabri, pistte yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. 18 yaşındaki sporcunun köprücük kemiğinin kırıldığı bildirildi

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