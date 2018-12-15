İzmir'de kümes hayvanları yarışması

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menemen ilçesinde Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Türkiye Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi\'nde 715 horoz, tavuk, ördek ve kaz birincilik için yarışıyor.

Menemen\'deki Gölpark Fuar Merkezi\'nde dün başlayan ve 3 gün sürecek olan gösteride Romanya, Hollanda ve Almanya\'dan gelen 6 jüri üyesi, kümes hayvanlarını güzellik ve ırk özelliklerini taşıma kriterlerine göre puanlamaya başladı. Ziyaretçilere açık fuar alanında vatandaşların da görme imkanı bulduğu kümes hayvanlarında jüri üyeleri, ırk standartlarına göre kilo, kanat ve ayak yapısı, ibik, gerdan ve desenleri, tüy ve göz rengini tek tek puanlıyor. Puanlama sonucunda her ırkın birincisi ile bir salon şampiyonu belirlenecek.

ANTALYA VE ANKARA\'DA DA PLANLANIYOR

Federasyonlarına bağlı 50\'ye yakın dernek olduğunu söyleyen Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkanı Mehmet Er, \"Federasyon olarak etkinliğimizin ilkini İstanbul\'da düzenledik. 10 binin üzerinde üyelerimizle, üreticilerimize destek sağlıyoruz. Bu işe sevgisi olan dostlarımızı bünyemize kazandırmaya çalışıyoruz. Federasyon olarak milli ırklarımız var Osmanlı Sultan Tavuğu, Denizli, Gundi gibi. Bunların tescilleme çalışmalarını yürütüyor ve Avrupa\'da yarışmalara katılıyoruz. Bir ay önce Danimarka\'da tanıtımımızı yaptık. Türk bayrağımızı göndere çektirdik. Önümüzde Almanya ve Hollanda var. Mevzuatta süs hayvanları geçmediği için bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalar başlatıldı onları da aşarsak çok daha güzel günler bizi bekliyoruz. Gösteriye katılım ve ilgi çok güzel. 3 ay sonra Antalya, 8 ay sonra da Ankara\'da fuara katılmayı planlıyoruz\" diye konuştu.

60\'a yakın kupa dağıtılacağını belirten Federasyon Başkan Yardımcısı Murat Öztürk de, \"Farklı ırklardaki hayvanlara farklı ödüller verilecek. Türkiye\'de yetkili hakemimiz olmadığı için Avrupa\'dan hakem getiriyoruz. Romanya, Hollanda ve Almanya\'dan 6 hakem geldi. Hayvanların üzerinde puan kartları var, aldıkları puan ve özellikleri yazıyor. Horozlar ve tavuklar 1 ay öncesinden birbirinden ayrılarak, özel kafeslerde besleniyor. Özel şampuanlarla yıkanıp, kurutuluyor. Hakemin karşısında kendi özelliklerini rahatça gösterebilmeleri için kafes eğitimi veriliyor. Sahibinin her gün 1-2 saat zaman geçirmesi gerekiyor. Hayvanlarda güzelliğe ve ırk özelliklerini iyi gösterip gösterememesine göre puanlama yapılıyor\" dedi.

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