İzmir'de korkutan orman yangını (2)

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 15 dekar ormanlık alan zarar gördü. Alevler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, bugün saat 21.00 sıralarında Seyirtepe Mevkii\'ndeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 8 arazöz, 3 iş makinası ve 4 itfaiye aracı sevk edildi. Yangına müdahaleye giden itfaiye ekipleri, ormanlık alana dökülen moloz ve park halindeki bir TIR nedeniyle alevlerin olduğu bölgeye ulaşmakta zorluk yaşadı. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 dekarlık ormanlık alan zarar görürken, bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

