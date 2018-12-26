İzmir'de karla mücadele başladı

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışına karşı karayolları, trafik, jandarma ve belediye ekipleri alarma geçti. Kar yağışının etkili olduğu Sabuncubeli Mevkii başta olmak üzere yüksek kesimlerde ekipler, özellikle buzlanmalara karşı çalışma yaptı.

Kentte dün akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı. Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. İzmir- Manisa arasındaki Sabuncubeli rampaları da kar yağışından olumsuz yönde etkilendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi kar yağışından vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemeleri için çalışma yaptı. İzmir\'in yüksek kesimlerinde bulunan köy yolları ile kentin bazı noktalarındaki yollara buzlanmaya karşı tuz döküldü. Kapanan yollar da kar küreme araçları ile açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada merkez, kuzey ve güney olmak üzere 3 bölgede, kar küreme ve tuz serim araçlarıyla çalışmaların devam ettiği, Bergama\'nın Yukarıada, Yanlızdam, Tırmalar, Oruçlar, Ürkütler, Kaplan, İneşir, Rahmanlar, Bayramcılar, Seklik, İsmailli, Atçılar, Balaban, Tavukçukuru, Hacılar, Öksüzler, Bekirler, Kocahaliller, Kocaköy mahallelerinde, Bornova\'nın Beşyol, Çiçekliköy, Evka-4 ve Homeros Vadisi bölgelerinde, Çiğli Egekent, Esentepe, İzkent, Evka-5\'te, Kemalpaşa\'nın Ovacık, Bayramlı, Sarılar, Yiğitler, Kurudere\'de, Kınık\'ta Karadere, Çanköy, Arapdere, Büyükoba, Kalemköy, Yaylaköy, Arpaseki, Örtülü, İbrahimağa, Köseler, Mustaklar, Çiftlikköy, Karatekeli, Kodukburun mahalleleri ile Menemen\'in Çukurköy ve Ödemiş\'in Gölcük mahallelerinde de tuzlama ve yol açma çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

Karın yağmasıyla birlikte bazı İzmirli sürücüler de araçlarını durdurup kar topu oynadı.



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