İzmir'de Galatasaray sevinci

Spor Toto Süper Lig\'de Galatasaray\'ın son haftada deplasmanda Göztepe\'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması İzmir\'de büyük sevince neden oldu. Sarı kırmızılı ekibi destekleyen 7\'den 70 tüm Galatasaraylılar şampiyonluğu kutlamak için soluğu Alsancak\'ta aldı. Araçlarıyla uzun konvoylar oluşturan taraftarlar ellerindeki bayrakları sallayarak şampiyonluk şarkıları söyledi. Talatpaşa Bulvarı\'ndaki araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Kordon Boyu ve Gündoğdu Meydanı\'nda ise Galatasaraylı taraftarların coşkusu tavan yaptı. Davul zurna eşliğinde eğlenen sarı kırmızılılar yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu. \"Şampiyon Galatasaray\" tezahüratlarıyla meydanları inleten taraftarlar söyledikleri marşlarla ezeli rakipleri Fenerbahçe\'ye de göndermede bulundu. Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamaları İzmir\'in diğer ilçelerinde de coşkuyla gerçekleşti.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Gündoğdu Meydanı\'ndan görüntüler

- Taraftarların bayrak sallamaları

- Yakılan meşaleler

- Araçları sallayan taraftarlar

- Araç konvoy görüntüleri

HABER: Mustafa KÖPRÜLÜ - KAMERA: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

