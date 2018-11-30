İzmir'de derbi zamanı

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 14\'üncü hafta mücadelesinde İzmir\'in iki köklü kulübü Altay ve Altınordu yarın derbide kozlarını paylaşacak. Atatürk Stadı\'nda saat 13.30\'da başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Ligde 8\'inci sırada yer alan Altınordu\'nun 18, 11\'inci sıradaki Altay\'ın ise 16 puanı bulunuyor. Maçın biletleri her iki takım taraftarı için 15 TL\'den satışa sunuldu. Siyah-beyazlı taraftarlar kapalı tribünde, kırmızı-lacivertliler ise Mersinli yönündeki kale arkası tribününde yerlerini alacak.

Altay\'da cezası biten sol bek Özgür ve ön libero Atakan, Altınordu\'da ise cezası sona eren sağ kanat Sefa forma giyebilecek. Kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren Kemal ve sakatlıktan çıkan Ali Mert ile Enes Kubat kadroda yer almayacak. Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın, \"İzmir\'e yakışan bir derbi olsun. Üç puanı alan taraf olmak için mücadele edeceğiz\" derken, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise \"İlk 6 hedefimiz için galibiyetten başka düşüncemiz yok\" diye konuştu.

ALTAY\'IN MUHTEMEL 11\'İ:

Egemen - Yasin, İbrahim Öztürk, Gençer, Özgür, Atakan, Metin, Furkan, Aganovic, Pedro, Paixao

ALTINORDU\'NUN MUHTEMEL 11\'İ:

Erce - Kerim, Sinan, Hasan, Yusuf, Oğulcan, Alican, Sefa, Murat, Muhammed, Serdar