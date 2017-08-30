İzmir'de Arakan tepkisi

Timur TARLIĞ / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'deki sivil toplum kuruluşları, Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde yaşayan Müslüman azınlığa yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İzmir\'de İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) ve Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği öncülüğünde bir araya gelenler, Myanmar\'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik saldırıları protesto etti. Konak Meydan Camii önünde toplanan grup adına açıklama yapan İnsani Yardım Vakfı (İHH) İzmir Şubesi Başkanı Rasim Çalar, Arakan\'da soykırıma dönüşmüş korkunç bir zulüm ve insanlık trajedisi yaşandığını belirterek, \"Türkiye Dönem Başkanlığını yaptığı İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı\'nı hemen aktif olarak devreye sokmalıdır. Biz adaleti, insan hak ve özgürlüklerini savunmayı temel ilke edinmiş İzmirliler olarak haksızlığa, hukuksuzluğa, zulme, sömürüye asla rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Gittiğimiz her yerde, bulunduğumuz her platformda mazlum ve Müslümanların meselelerini gündeme taşıyacak, insanlık vicdanını uyandıracağız\" dedi.

\"VAHŞİCE ÖLDÜRÜLÜYORLAR\"

Dünyanın Arakan\'da yaşanan katliam için sessizliğini muhafaza ettiğini söyleyen Çalar, \"Hiçbir suçu, günahı olmayan ve son derece kötü fiziki koşullarda yaşamaya mahkum edilmiş insanlar, anlaşılmaz siyasi, ideolojik hesaplarla kadın, genç, yaşlı, çocuk demeden en acımasız, en vahşi yöntemlerle öldürülmektedir. Bütün insanlığın gözleri önünde hiçbir hak, hukuk, adalet ve etik ilkelere itibar etmeksizin işlenen kitlesel cürüm ve cinayetlere başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, devletler, siyasetçiler, aydınlar, sanatçılar, gazeteciler, sivil toplum örgütleri özetle bütün dünya sessiz kalmaktadır\" diye konuştu.

\"ELLERİNDEN TUTMAK ZORUNDAYIZ\"

Katliamlara maruz bırakılanlar Müslümanlar olunca dünya ülkelerinin sessiz ve duyarsız kalmayı tercih ettiğini savunan Çalar, \"Anlaşılan o ki, öldürülen, kanı akıtılan Müslümanlar olunca üzülmeye, önlemeye gerek duyulmamaktadır. İnsan hakları ve özgürlüğü Müslümanlar için işlevini yitirmektedir. İşin daha vahim boyutu ve anlatılamaz olan yanı acı ve işkencelere maruz bırakılan kardeşlerine biz Müslümanların duyarsız kalması anlaşılır gibi değildir. Kardeşlerimize insani ve İslami sorumluluğumuz gereği siyasi, ekonomik, medyatik yardım yapmamak, bizi kardeş kılan ruhun çürüdüğünü, bizi bir ve beraber kılan imanımızın zayıfladığını göstermektedir\" dedi.

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