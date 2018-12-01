İzmir'de 3'üncü kez iyilik için buluştular

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA) İZMİR\'de, Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi tarafından 3\'üncü kez düzenlenen \'İyilik Buluşması\'nda Dünya Gönüllüler Günü aracılığıyla tüm insanları birbirine, çevresine, hayvanlara, doğaya iyilik yapmaya ve iyiliği birbirine hatırlatmaya davet eden etkinlik gerçekleştirildi. Alsancak\'taki Gündoğdu Meydanı\'nda kurulan takas masaları ve geri dönüşüm atölyeleri ile \'sorumlu tüketim\' mesajı verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin katkıları ve Yaşar Üniversitesi\'nin organizasyonuyla \'İzmir\'de iyilik var\' sloganıyla yola çıkan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bu yıl Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde \'Sorumlu tüketim\' temasıyla bir araya geldi. Binlerce gönüllü, Gündoğdu Meydanı\'nda buluşarak, herkesin bir başkası için yapabileceği bir iyiliğin mutlaka olduğunu ve iyilik yapmanın bir ön koşulu bulunmadığını anlattı. Meydana kurulan sahnede çeşitli müzik grupları sahne aldı.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, daha önce \'Kampüste İyilik Var\' diyerek, başlattıkları etkinliğin İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle \'İzmir\'de İyilik Var\' platformuna dönüştüğünü belirtti. Prof. Dr. Dinçer, \"Her yıl bir tema belirleniyor. O tema çerçevesinde herkes iyilik yapmanın hazzını yaşıyor. 21\'nci yüzyılda hızlı bir biçimde hem ürünleri hem kaynakları tüketiyoruz. Bilinçli tüketimle doğamızı da korumayı hedefliyoruz\" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE İÇİN DÖNÜŞÜM

Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli de Dünya Gönüllüler Günü aracılığıyla etkinliğe yaklaşık 140 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığını belirterek, herkesin gönüllülük için buluştuğunu anlattı. Gönüllülüğün yaşanabilir bir dünya için bütün sorunlara duyarlı insanların olduğu bir topluluğu gerektirdiğini söyleyen Çimenli, \"Biz bir araya gelip daha çok insanın gönüllü olmasını istiyoruz. Bugün burada sürdürülebilir çevreyi amaçlıyoruz. Birşeyi atmadan önce düşünülmesini istiyoruz. Dönüştürün, ayrıştırın veya yeniden kullanın\" dedi.

Meydanda eşyaların takası için farklı masalar kurulduğunu dile getiren Çimenli, \"Takas masalarında kitaplar ve çantaları birbiriyle takas edebilirsiniz. Geri dönüşüm atölyelerinde tişörtlerden çanta yapılabilir. Balkonlarımızda nasıl kompost gübre yapılır veya sepet nasıl örülür bunları anlatıyoruz. Amacımız tüketip çöpe atmadan önce dönüştürüp, değerlendirmeyi öğretmek\" diye konuştu.

Etkinlik sırasında çay, kahve ve çorba ikramları da yapıldı. Sıfır atık hedeflenen etkinlikte katılımcılar kupasını ve termosunu da yanında getirdi. Daha sonra topluluk meydanda \'iyilik\' mesajı vermek için kalp şeklinde dizilerek fotoğraf çekildi.

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