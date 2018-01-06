İzmir'de 36 kaçak yakalandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 36 kaçak yakalandı.

Jandarma ekipleri, Bahçeli Mahallesi Madra Çayı mevkiinde bir grup kaçağın olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçme hazırlığında oldukları belirlenen 33\'ü Suriye, 3\'ü Kamerun uyruklu 36 kaçağı yakaladı. Suriye uyruklu kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, Kamerunlu 3 kaçağa ise 7 bin 521 TL para cezası kesildi, Harmanlı Geri Gönderme Merkezi\'ne gönderildi.