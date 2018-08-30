İzmir'de 30 Ağustos coşkusu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Töreni izleyen minikler ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu, büyükler de cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.

İzmir\'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na saat 09.30\'da, çelenk sunulmasıyla başladı. Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla ilk tören sona erdi. Protokol üyeleri daha sonra İzmir Valiliği\'ne geçti. Burada saat 10.15\'te başlayan törende de Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tebrikleri kabul etti.

COŞKU CUMHURİYET MEYDANI\'NA TAŞINDI

Kentteki Zafer Bayramı kutlamalarında, son adres bir kez daha Cumhuriyet Meydanı, oldu. İzmirliler, önceki yılların göre, sıcak havaya rağmen törene daha fazla ilgi gösterdi. İzmirliler tören alanında kurulan tribünlerin altında ve gölge yerlerde töreni izledi, bazıları da şemsiyelerle güneşten korunmaya çalıştı. Törende güvenlik önlemleri de sıkı tutuldu. Vatandaşlar tek tek aranarak tören alanına alındı.

Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun, üstü açık askeri araçla halkın bayramını kutlamasıyla buradaki tören başladı. Kutlamalara, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter, Kamil Okyay Sındır, Kani Beko, Özcan Purçu, Tacettin Bayır da katıldı.

CUMHURBAŞKANI\'NIN MESAJI OKUNDU

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Topçu Yüzbaşı İsa Çoker yaptı. Yüzbaşı Çoker, \"Bugün Türk tarihinin dönüm noktası olan ve temellerini sağlamlaştıran 30 Ağustos\'un gururu içindeyiz. Türk Ulusu bugün eşine az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Anadolu topraklarının Türk vatanı olduğunu, düşmana ispatlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk\'ün Samsun\'a çıkışıyla ilk adımı atılan Türk bağımsızlığının, kurtuluş destanın son aşaması olan 30 Ağustos, Yüce Türk milletinin yokluğun hakim olduğu dönemde dahi mucizeler yarattığını tüm dünyaya göstermiştir. Aziz yurduna kast eden düşmanlara karşı elde edilen bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüştür. Bu zafer yok edilmek istenen milletimizin tüm fertleriyle birlikte sarsılmaz azim mücadelesinin göstergesidir. Vatan sevgisinin yıkılmaz iradesini ortaya koyan bu zaferle sadece düşman mağlup edilmemiş, Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. Canları pahasına bağımsız yaşamamızı sağlayan büyük kahramanlara karşı en büyük sorumluluğumuz, milletimizin birlik ve bütünlüğünü sağlamaktır. Gücünü Türk milletinden alan Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü tehdidi ortadan kaldırma azim ve kararlılığı içindedir. Bize bu zaferi kazandıran başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını feda eden tüm aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunarız. Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü kutlu olsun\" dedi. Yüzbaşı İsa Çoker, töreni izleyen vatandaşlarca coşkuyla alkışlandı.

Konuşmadan sonra geçit töreni başladı. Geçit törenine katılan, kentteki çeşitli birliklere bağlı askerlere vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Askerlerin elinde taşıdıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri de katılımcılardan büyük alkış aldı. Töreni izleyenlerin kimisi yöresel kıyafetler giydi kimisi de üzerinde \'Atam İzindeyiz\' ve \'Kemal Atatürk\' yazılı bandanalar taktı.

Coşkuyla sona eren tören sonrasında Vali Erol Ayyıldız, Orgeneral Abdullah Recep ve Aziz Kocaoğlu, bedensel engelli olan Şendoğan Ege Katmerci ile fotoğraf çektirdi.

Törenin sona ermesinin ardından vatandaşlar İzmir Marşı\'nı da hep birlikte söyledi.



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