İzmir statlarında ruhsat telaşı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

İZMİR\'de Başbakan Binali Yıldırım\'ın 9 Eylül\'de aynı anda temellerini attığı Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarıyla ilgili ruhsat sancısı yaşanıyor. 2014\'te maçlara kapatılıp bir yıl sonra yıkılan Alsancak Stadı\'nın yeniden inşaatı konusunda daha önce gerekli imar planı değişikliğini yapan Konak Belediyesi\'nin, ruhsat için otopark şartı koştuğu öğrenildi. Belediyenin 28 Nisan\'da yapılan ihaleyi alıp yer tesliminin ardından kendisine ruhsat başvurusunda bulunan Metro Yapı İnşaat\'tan stadın altına yer altı otoparkı inşa edilmesini talep ettiği belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın, 54 milyon 880 bin TL\'ye ihale edilen stada yapılacak yer altı otoparkına, ekstra maliyet çıkaracağı için sıcak bakmadığı, tarafların anlaşmaya çalıştığı ifade edildi. Temeli sembolik olarak atılan statta henüz inşaat başlamadı.

Göztepe Stadı için Gürsel Aksel Tesisleri\'nin 37 bin metrekarelik arazisi içinde bulunan alışveriş mağazasının tahliyesi bekleniyor. Firma, stat inşaatının gecikmesine yol açmamak adına Ocak 2018\'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen mağazayı 24 Eylül Pazar günü boşaltacağını açıkladı. Karşıyaka Stadı\'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Temmuz ayında hazırlanıp askıya çıkarılan imar planı ise İzmir Şehir Plancıları Odası\'nın itirazı doğrultusunda değiştiriliyor. Bakanlık, önümüzdeki günlerde odanın istekleri ve yenilenen projeye göre plan değişikliğini yaparak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nde 1 aylığına yeniden askıya çıkaracak. Askı sürecinde yeni itiraz gelmemesi durumunda Karşıyaka Belediyesi\'ne ruhsat başvurusunda bulunulacak. Bu statta da henüz inşaat faaliyeti yok.