İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı: İktidar depremzedeleri ortada bıraktı

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne açtığı emsalin iptali davasına müdahil olmak için İzmir 5. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na dilekçe verdi. Adliye çıkışında açıklama yapan Özkan, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kandırıldık. Aylardır oyalanıyoruz. Yeter artık sesimizi duyun, bize Ankara’ya yürümekten başka çare bırakmıyorlar” dedi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Şimşek'in haberine göre; Özkan, 80 bin kişinin mağdur olduğu İzmir depreminde TOKİ’nin yaptığı evlerin bitmeden teslim edildiğini söyleyerek, 'iktidarın depremzedeleri ortada bıraktığını' belirtti.

Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"15 aydır işimiz gücümüz çaba, emek, bir nevi savaş. Emsal alacak mıyız? Kredi alacak mıyız? Proje alanında evim kaç metrekare olacak? Rezerv alandan ev sahibi olacak mıyız? Bunların savaşını veriyoruz. Biz depremzede miyiz, yoksa hak arayan mağdur vatandaşlar mıyız bilmiyoruz. Maalesef ki devletimiz tarafından ilgisizlikle karşılanıyoruz. Lafa geldi mi mangalda kül bırakmıyorlar. Krediyi zorla 400 bin liraya çıkarabildik. Bu kredinin vatandaş tarafından geri ödenebilmesi mümkün değil. Emsali aldık, belki nefes alırız dedik ama TMMOB mahkemeye verdi. Burası İzmir’in “Manhattan” diye anılan bölgesi. O kadar çok katların olduğu yerde bizim istediğimiz yüzde 20. Bu mahkemeye veriliyor, bu bizim ağırımıza gidiyor. Ben olsam biraz utanırım."