İzmir Cup'ta şampiyon Marchenko

İZMİR, (DHA) - TEB İzmir Cup ATP Challenger Tenis Turnuvası\'nda bugün Kültürpark Tenis Kulübü\'nde oynanan tekler finalini kazanan Ukraynalı Illya Marchenko, turnuvanın şampiyonu oldu. İzmir\'de bu yıl 10\'uncu kez düzenlenen TEB İzmir Cup\'ın finalinde Fransız raket Stephane Robert ile karşı karşıya gelen Marchenko, rakibini 7-6 ve 6-0\'lık setlerle 2-0 yenerek kupaya uzandı. Illya Marchenko, ilk turda geçen yılın şampiyonu Marsel İlhan\'ı elemişti. Daha önce 2012\'de finalde elenen Ukraynalı tenisçi bu kez şampiyonluğa ulaştı.