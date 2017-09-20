İzmir Cup’ta Cem İlkel elendi

İZMİR, (DHA) - TEB İzmir Cup ATP Challenger Tenis Turnuvası’nda dün son şampiyon Marsel İlhan’ın elenmesinin ardından bugün geçen yılın finalisti Cem İlkel de 2\'nci turda İtalyan rakibi Matteo Berrettini’ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Kültürpark Tenis Kulübü’nde düzenlenen turnuvada Cem, İtalyan rakete 7-6 ve 6-3’lük setlerle mağlup olarak havlu attı. TEB İzmir Cup’ta yarın Altuğ Çelikbilek, 2\'nci turda Fransız Sadio Doumbia ile karşılaşacak. Toplam 64 bin Euro ödüllü turnuvanın tekler finali pazar günü oynanacak.