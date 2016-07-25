İzmir Buca'daki yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı

İzmir Buca’da bilinmeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen hızla yayılan alevlerin NATO’ya ait askeri alana doğru yayılırken, 8 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Buca ilçesindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangında alevlerin arasında kalan bir ev tamamen yandı.



Yangını İzmir Orman İşletmle Müdürlüğü’nden arazözlerin yanısı sıra yüzlerce orman işçisi ile çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri ile karadan müdahale edilirken, 4 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı da havadan takviye verdi.

Yangın cephaneliğe ilerledi

Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen hızla yayılan alevlerin NATO’ya ait askeri alana doğru yayıldığı ve cephaneliğe doğru ilerlediği belirtildi.

Alevlerin tehdit ettiği ve bahçesine kadar ulaştığı Buca Huzurevi Bakım ve Rehabiltasyon merkezi tahliye edilmeye başlandı. Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterler çalışmalarını durdururken, bölgeyeçok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Alevler cephaneye ulaşmadan yaklaşık 8 saatlik bir müdahale sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sabotaj şüphesi

Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesinde bir parkta çıkan ve NATO askeri bölgesine sıçrayan yangın, yaklaşık 5 saattir devam ediyor. Yangına, itfaiye ekipleri ve helikopterler müdahale ediyor.



Öte yandan, yangının Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yakın bir mevkide çıkması üzerine binadaki yaşlılar da tahliye edildi. Huzurevinin önünde ambulanslar da hazır bekletildi. Emniyetin, yangınla ilgili sabotaj ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.