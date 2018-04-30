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Spor

İzmir BŞB Avrupa'da üçüncü oldu

İZMİR, (DHA) İZMİR Büyükşehir Belediyespor, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Ligi-3 finallerinde bronz madalya kazandı

30 Nisan 2018 13:50

İZMİR, (DHA)

İZMİR Büyükşehir Belediyespor, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Ligi-3 finallerinde bronz madalya kazandı.
İspanya’nın Badajoz kentinde Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) tarafından düzenlenen organizasyonda B Grubu\'nda İtalya\'dan SSD Santa Lucia\'yı 64-60, Bosna Hersek\'ten KKI VRBAS Banja Luka\'yı 70-54, İsviçre\'den Les Aigles de Meyrin\'i ise 60-39 yenen İzmir BŞB, yarı finale çıktı. Yarı finalde İtalyan temsilcisi ASD S. Stefano Sport\'a mağlup olan temsilcimiz, üçüncülük maçında ise İspanyol ekibi Mideba Extremadura\'yı 54-46 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcularından Ahmet Efetürk ise turnuvanın en değerli oyuncusu ödülünü aldı. Kupayı ise İzmir BŞB\'nin gruplarda mağlup ettiği SSD Santa Lucia kazandı.

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