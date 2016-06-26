İzlanda’ya akademisyen devlet başkanı



İzlanda'da halk dün devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti. Tarih doçenti Gudni Johannesson yüzde 39,1'lik oy oranıyla devlet başkanlığına seçildi. Seçimlerde ona en yakın oy oranına yüzde 27,9 ile iş kadını Halla Tomasdottir ulaştı. Seçimlerde yarışan diğer 7 aday ise bir hayli geride kaldı.

Johannesson başkent Reykjavik'te kendisini destekleyenlere hitaben yaptığı konuşmada “Zafer görünür hale geldi ve yeni bir dönem başlıyor. Çok teşekkürler” dedi. 5 çocuk babası olan Johannesson bugün 48'inci yaş gününü de kutladı. Yeni devlet başkanı, İzlanda milli takımını desteklemek üzere Fransa'nın Nice kentine hareket edeceğini açıkladı. İzlanda, Avrupa Futbol Şampiyonası EURO2016'da yarın İngiltere ile karşılaşacak.

Gudni Johannesson 245 bin nüfuslu ada ülkesinde televizyonda yaptığı siyasi analizlerle tanınır hale gelmişti. İzlanda Üniversitesi'nde tarih doçenti olarak görev yapan Johannesson İzlandalıların, sisteme olan güvenini yeniden tesis etmeyi hedeflediğini söylemişti. Devlet başkanı olarak partiler üstü bir konumda kalmayı istediğini belirten Johannesson “bazılarında da kısmen bölücü” bir etki yaratmak istediğini ifade etmişti.

Anketlere göre Gudni Johannesson seçim yarışını uzak ara önde götürüyordu ancak seçim zaferi beklendiği kadar güçlü olmadı. Siyasetin dışından gelen Johannesson'un başarısında İzlanda'da halkın siyasetçilere olan güvensizliği önemli rol oynuyor. Panama Belgeleri'nin kamuoyuna sızmasıyla birlikte İzlanda'da Başbakan Sigmundur David Gunnlaugsson'un 9 yıl önce hayalî bir şirket kurduğu ortaya çıkmıştı. Gunnlagson nisan ayı başında Reykjavik'te on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri sonucunda görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. İzlanda'da 20 yıldır devlet başkanlığı görevinde bulunan Olafur Ragnar Grimsson da seçimlerde tekrar aday olmayacağını açıklamıştı.