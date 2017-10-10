İzlanda'dan tarihi başarı

İzlanda Milli Futbol Takımı, evinde Kosova'yı 2-0 yendiği karşılaşmayla birlikte Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası için bileti aldı.

Yaklaşık 335 bin kişilik nüfusuyla, finallere kalan en küçük ülke unvanını da elde eden İzlanda, bu bakımdan da tarihe geçti. Dünya Kupası'nda daha önce nüfusu bir milyonun altındaki hiçbir ülke temsil edilmemişti.

Gollerini Everton'da forma giyen Gylfi Sigurdsson ve Burnley'de top koşturan Johann Gudmundsson'un kaydettiği İzlanda, I Grubu'ndaki 10 maçının yedisini kazandı.

Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'yi iki maçta da yenen İzlanda, tarihinde katıldığı ilk Avrupa şampiyonası olan Euro 2016'da çeyrek finalde elenerek turnuvaya veda etmişti.

İzlandalı antrenörün "ilk bira" endişesi

Oyuncularının Euro 2016'daki başarının ardından yeni bir büyük turnuva için kendilerini motive edip edemeyeceklerine dair endişe duyduğunu söyleyen İzlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, "Partiden sonraki ilk bira pek tat vermez... Bizim için en zor olanı da Fransa'daki büyük partinin ardından yeniden motive olabilmekti" dedi.

İzlandalı teknik adam, "Başarının sonu yok. Varış noktasına doğru uzun bir yolculuk söz konusu" diye ekledi.

Maçın ardından başkent Reykjavik'teki Ingolfstorg meydanında toplanan İzlandalılar, otobüsle gelen milli futbolcuları coşkuyla karşıladı. İzlandalı taraftarların Euro 2016'daki tribün şovuyla dünyaya yayılan Viking tezahüratını yapan futbolculara eşlik eden coşkulu kalabalık, tarihi başarıyı sabahlara kutladı.

İzlanda'dan önce Dünya Kupası'na katılan en küçük ülke, 1.3 milyonluk nüfusuyla Trinidad ve Tobago'ydu. Karayip ülkesi Trinidad ve Tobago, 2006 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenmişti.

AFP/Reuters,CÖ/EC

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