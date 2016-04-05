İzlanda'da 'Panama' protestosu



‘Panama Belgeleriyle' ortaya çıkarılan gizli hesap numaraları nedeniyle İzlanda Başbakanı David Sigmundur Gunnlaugsson üzerindeki istifa baskısı artıyor. On binlerce İzlandalının katıldığı başkent Reykjavik'teki protesto gösterisinde Gunnlaugsson'un başbakanlıktan istifası talep edildi. Göstericiler başbakandan sorumluluğuna sahip çıkmasını talep ederken, muhalefet başbakan hakkında meclise güvensizlik önergesi verdi.

'Hayali şirkete milyonlarca Euro yatırdı'

Uluslararası araştırmacı gazeteciler konsorsiyumu tarafından medyaya sızdırılan Panamalı avukatlık bürosu Mossack Fonseca'nın müşterilerinin kayıtlarının bulunduğu ‘Panama Belgeleri'ne göre Gunnlaaugsson dokuz yıl önce müstakbel eşiyle kurduğu hayali şirkete milyonlarca Euro yatırmış. Gunnlaugsson şirketteki hissesini bir dolarlık sembolik fiyatla eşine devretmeden önce milletvekilliğine seçilmiş ve servet beyanında bulunmamıştı.

Başbakan tutumunu savundu

Sağ liberal İlerici Parti üyesi İzlanda başbakanı istifa çağrılarını geri çevirdi ve vergi kaçırmak için bu yola başvurduğu şeklindeki iddiaları ret etti. Gunnlaugsson parlamentodaki konuşmasında, eşinin servetinin seçim kampanyasına malzeme edilmemesi için varlık beyanında bulunmadığını söyledi.

Halkın tepkisi büyük

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre protesto gösterisine, 2009 yılındaki İzlanda'yı iflasın eşiğine sürükleyen finans krizi sırasındaki protesto eylemlerinden daha fazla İzlandalının katıldığını duyurdu. Meclisteki güven oylamasının tarihi açıklanmadı.