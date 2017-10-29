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Dünya
Deutsche Welle

İzlanda seçimlerinde solun başarısı

İzlanda’da yapılan genel seçimlerde merkez sağ koalisyon hükümeti meclisteki çoğunluğu kaybetti. Sol partilerden oluşan dört partili bir koalisyon hükümetinin kurulması muhtemel.

29 Ekim 2017 17:26

İzlanda devlet televizyonu RUV’nin yayınladığı anketlere göre Sol-Yeşil Hareket, Sosyal Demokrat İttifak, İlerlemeci Parti ve Korsanlar Partisi 63 sandalyeli parlamentoda 32 sandalye kazanmayı başarıyor. Başbakan Bjarni Benediktsson liderliğindeki Bağımsız Parti oyların yüzde 25'ini kazanarak birinci parti olmayı başardı. Ancak hükümet partileri, Restorasyon Partisi ve Aydınlık Gelecek oy kaybı nedeniyle meclisteki çoğunluğu yitirmiş oldu.

İzlanda Devlet Başkanı Gudni Johannesson'un bir sonraki hükümeti kurma görevini Benediktsson'a vermesi bekleniyor. Ancak Benediktsson'un hükümeti kuramamasına ve dört partiden oluşan sol hükümetin kurulmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

248 bin 502 kayıtlı seçmenin olduğu İzlanda'da seçime katılma oranı yüzde 81,2 olarak kaydedildi.

İzlanda'da Başbakan Benediktsson'un babasının bir pedofilin suç kaydını silmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı. Başbakanın bu durumu örtbas etmeye çalıştığının belli olması üzerine koalisyon ortağı Aydınlık Gelecek koalisyondan çekilmiş, erken seçim gündeme gelmişti.

Reuters/ EC,BW

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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