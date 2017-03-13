Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, izdivaç programlarıyla ilgili olarak kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarılacağını öne sürdü.

"Komisyon çalışmasını bitirip, rapor yazacak. Sonra konu Meclis’e gelecek. RTÜK Yasası’nda yapılacak değişiklik kabul edilecek. Kanun, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek" diyen Eyüboğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Olağanüstü Hal’in hükümete verdiği yetkilerden biri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma. TBMM’nin RTÜK Kanunu’nda yapacağı değişikliği beklemeden hükümet bu adımı atar mı? Eylül 2017’de başlayacak yayın döneminde evlendirmeyen evlilik programlarının ekranlarda olması istenmiyorsa, atılacak tek adım bu"

Ali Eyüboğlu'nun "İzdivaç programları için KHK çıkarılacak" başlığıyla yayımlanan (13 Mart 2017) yazısı şöyle:

Cep telefonum çaldı, baktım arayan sağlam haber kaynaklarımdan biri.

Telefonu açtım, hoş beş faslı uzun sürmedi, hemen konuya girdi:

“Havaalanındayım, birazdan uçağa bineceğim. Aklımdayken arayayım dedim. Yazdıkları senaryo ve yaptıkları kurgularla seyircileri kandıran evlilik programlarıyla uğraşıyorsun ya, bomba bir kulis haberi vereyim dedim sana.

TBMM’de evlilik programlarını araştırması için kurulan komisyonla bu işin uzayacağı düşünüldüğünden sorunu kökten çözmek için harekete geçti hükümet. Evlilik programlarını yasaklayacak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) için hazırlıklar başladı.”

Çoğu kanunun etki-tepki çerçevesinde çıktığı Türkiye’de bu “kulis bilgisi” şaşırttı mı beni?

Hayır.

Cumartesi günü yazmıştım TBMM’nin evlilik programlarını araştırması için kurduğu Alt Komisyon’un ilk tespitini.

RTÜK’ün kestiği idari para cezalarının yıldırmadığı evlilik programları için yeni yaptırımlar olması gerektiğine dikkat çekti komisyon?

Peki yeni yaptırımlar nasıl olacak?

Komisyon çalışmasını bitirip, rapor yazacak. Sonra konu Meclis’e gelecek. RTÜK Yasası’nda yapılacak değişiklik kabul edilecek. Kanun, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

En iyimser tahminle bir yıldan önce olmaz bu. Oysa Olağanüstü Hal’in hükümete verdiği yetkilerden biri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma.

TBMM’nin RTÜK Kanunu’nda yapacağı değişikliği beklemeden hükümet bu adımı atar mı?

Eylül 2017’de başlayacak yayın döneminde evlendirmeyen evlilik programlarının ekranlarda olması istenmiyorsa, atılacak tek adım bu.

Okullar kapanınca “yaz tatili”ne çıkacak izdivaçlardan hakkında TBMM’nin vereceği karar beklenecekse o başka…