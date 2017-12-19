İyilik yaptılar, cezadan kurtuldular

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Adliyesi\'nde 1 yılda soruşturma ve kovuşturma dosyalarından 1177\'si uzlaştırma bürosunun tarafları uzlaştırmasıyla sonuçlandı. Uzlaştırma kapsamında mağdur taraflar, LÖSEV\'e yardım, kayınvalidesinin elini öpme, organ bağışlama, mahallede lokma tatlısı dağıtma gibi isteklerde bulunarak şikayetlerinden vazgeçti.

Bolu\'da il genelinde 1 yılda meydana gelen tehdit, hakaret, mala zarar verme, konut dokunulmazlığı, basit kasten yaralama, taksirle yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal, basit hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık gibi suçlarda taraflar Cumhuriyet Savcılığı tarafından uzlaştırma bürosuna sevk edildi. Uzlaştırma bürosuna gönderilen soruşturma aşamasındaki bin 396 dosyadan 616\'sı, kovuşturma aşamasındaki bin 188 dosyadan da 561\'sı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandı. Soruşturma aşamasındaki 284 dosya ile kovuşturma aşamasındaki 71 dosyanın ise uzlaştırma işlemleri devam ediyor. Uzlaştırma kapsamında mağdur tarafların genel olarak isteklerinin yardım ve iyilik yönünde olduğunu belirten Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, şöyle dedi:

\"Bugüne kadar, maddi veya manevi tazminat ödeme, hastane masraflarını karşılama, organ bağışlama, özür dileme, kayınvalidesini elini öpme, bir okula ya da kütüphaneye kitap bağışlama, sokak hayvanları için belirli miktar mama alma, ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye bağışlama, fidan dikme, mahallede lokma tatlısı dağıtma, Mehmetçik Vakfı\'na ya da LÖSEV\'e veya buna benzer dernek ya da vakıflara bağışta bulunma, hayvanlara kötü muamelede bulunmama gibi hukuka uygun herhangi bir edimi yerine getirmek suretiyle taraflar arasında uzlaşma sağlanmıştır.\"

Başsavcı Yaman, uzlaşma sayesinde mağdurlarının yararlarının gözetildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Mağdurların yararlarının gözetildiği ve tatmin edildiği, suça karşı salt ceza yaptırımı uygulamak yerine zararın giderildiği ve onarıldığı, suçun işlenmesinden sonra fail ile mağdur arasında meydana gelen çekişmelerin sonlandığı, böylelikle toplumsal barışın ve adaletin sağlandığı, zaman ve emek kaybının önlendiği alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan uzlaşmanın geliştirilmesi ve Bolu il genelindeki ihtilafların, yasaların öngördüğü şekilde uzlaşma ile sonuçlandırılması en büyük hedefimizdir.\"



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