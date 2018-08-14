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İyi Partili Türkşen: 10 aydır siyasetteyim bunu kabullenemiyorum

"Onlarca gezi, bir de genel seçime katıldım"

14 Ağustos 2018 13:46

İyi Partili Ali Türkşen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpen İyi Parti milletvekilinin MHP’ye geçişiyle ilgili olarak şaşkınlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya koydu. Türkşen, "Siyasete gireli resmen 10 ay oldu. Bazı olayları kabullenmek konusunda çok zorlanıyorum gerçekten" dedi.

24 Haziran seçimleri sonrası TBMM Genel Kurulu’nda Bahçeli’nin elini öpen ve partisinin Genel Başkanı Meral Akşener’in eleştirisine hedef olan İyi Parti Milletvekili Hayati Arkaz, Bahçeli’nin daveti üzerine MHP’ye geçti.

Emekli SAT komandosu Ali Türkşen “milletvekili transferine” sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi.

Türkşen, “Siyasete gireli resmen 10 ay oldu. Bu sürede ikisi olağanüstü üç kurultay, bir çalıştay, 10’dan fazla Genel İdare Kurulu toplantısı, onlarca gezi, bir de genel seçime katıldım. Ve hala bazı olayları kabullenmek konusunda çok zorlanıyorum gerçekten. Bkz. son MV transferi” dedi.

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