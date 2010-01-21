Ivanovic'ten Avusturalya Açık'a erken veda

T24 - Kadınlar tenis sıralamasında bir dönemin 1 numarası olan Sırp raket Ana Ivanovic, ABD Açık'tan sonra Avustralya'da da şok yaşadı. Ivanovic, 2 yıl önce final oynadığı yerde Gisela Dulko'ya 2. turda 2-1 yenilerek elendi.



Tenis sezonunun ilk Grand Slam’i olan Avustralya Açık’a 4. günde oynana kaçlarla devam edilirken, tenis severler turnuvanın sürprizlerinden birine seyirci oldular



Bayanlarda 20 numaralı seri başı Ana Ivanovic, 2. turda karşılaştığı Gisela Dulko’ya 2-1 yenilerek, sürpriz bir şekilde erken havlu attı.



NTV'nin haberine göre tie-break’le kazandığı ilk setin ardından ikinci seti 7-5 kaybeden Sırp raket, klasmanda 36. sırada bulunan Arjantinli karşısında son seti de 6-4 kaybetti ve Avustralya Açık’tan elendi.



2008’de gösterdiği çıkışla dünyanın 1 numarası olan Ivanovic, ilk turda elendiği Amerika Açık’tan sonra, Avustralya’ya da ikinci kez 2. turda veda ederek düşüşünü sürdürdü.



Kariyerinde 3 Grand Slam finali bulunan rakibi karşısında daha az basit hata ve çift hata yapan 25 yaşındaki Dulko ise, 3. tura yükselerek Avustralya Açık kariyerinin en büyük başarısına imza attı.



Williams kardeşler rahat kazandı



Tek bayanlarda turnuvanın favorilerinden Venus ve Serena Williams kardeşler ikinci tur maçlarını zorlanmadan kazandılar.



Turnuvanın son şampiyonu ve dünyanın 1 numarası Serena Williams, ikinci turda Çek Cumhuriyeti'nden Petra Kvitova'yı 2-0 yenerken, rakibine sadece 3 oyun verdi. Kariyerinde 11 Grand Slam zaferi bulunan deneyimli raket, klasmanda 77. sırada bulunan 20 yaşındaki rakibi karşısında 8 ace atarken, ilk servisin oyuna girme oranında yüzde 91'lik isabet yakaladı.



Serena’nın ablası Venus de ikinci turda Sybille Bammer'i 6-2 ve 7-5'lik setlerle devirdi. Dünyanın 6 numarası, Avusturyalı rakibine 7 ace atarken, sadece 1 kez çift hata yaptı.

