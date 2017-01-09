Ivan Rakitic'e 50 milyon Euro!

Chelsea, Leicester ve Liverpool mağlubiyetleriyle şampiyonluk yolunda rakiplerinin gerisinde kalan ve İlkay Gündoğan'ın sakatlığıyla da orta sahada büyük güç kaybeden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Ivan Rakitic operasyonu başlattı.

2014/2015 sezonu başında 18 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Sevilla'dan Barça'ya transfer olan Hırvat orta saha için City'nin 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Luis Enrique: Güvenilmez haberler!

Hırvat medyasında Jutarnji List ve İngiliz medyasından The Sun'da yer alan haberler transfer borsasına bomba gibi düşerken, Barcelona'da son 3 maçta ilk 11'e giremeyen, ilk 18'de de 1 kez yer alıp, dakika alamayan Rakitic'in ayrılmak istediği belirtildi.

Barcelona teknik direktörü Luis Enrique ise takımının Villarreal ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuyla ilgili "Bu iddiaları ortaya atan medyanın yüzde 25'i bile güvenilir değil" diyerek ilginç bir yorumda bulundu ve transfer reddetti.