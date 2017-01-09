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Spor

Ivan Rakitic'e 50 milyon Euro!

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Barcelona'nın Hırvat yıldızı Rakitic'in transfer edilmesini istedi

09 Ocak 2017 13:56

Chelsea, Leicester ve Liverpool mağlubiyetleriyle şampiyonluk yolunda rakiplerinin gerisinde kalan ve İlkay Gündoğan'ın sakatlığıyla da orta sahada büyük güç kaybeden Manchester City'de  teknik direktör Pep Guardiola, Ivan Rakitic operasyonu başlattı. 

2014/2015 sezonu başında 18 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Sevilla'dan Barça'ya transfer olan Hırvat orta saha için City'nin 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. 

 

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Hırvat medyasında Jutarnji List ve İngiliz medyasından The Sun'da yer alan haberler transfer borsasına bomba gibi düşerken, Barcelona'da son 3 maçta ilk 11'e giremeyen, ilk 18'de de 1 kez yer alıp, dakika alamayan Rakitic'in ayrılmak istediği belirtildi. 

Barcelona teknik direktörü Luis Enrique ise takımının Villarreal ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuyla ilgili "Bu iddiaları ortaya atan medyanın yüzde 25'i bile güvenilir değil" diyerek ilginç bir yorumda bulundu ve transfer reddetti. 

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