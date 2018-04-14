İTO'nun yeni başkanı Şekib Avdagiç kimdir?

Türkiye’de ortalama her 4 şirketten 1’inin üyesi olduğu İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç oldu.

Şekip Avdagiç kimdir?

Şekip Avdagiç; 1959 yılında Bosna-Hersek’in Zenica şehrinde doğdu. İTÜ Makine Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde ihtisas programını tamamladı. 2005’ten beri İstanbul Ticaret Odası’nda değişik kademelerde yöneticilik yaptı. Halen İTO Meclis Başkanı olarak görev yapıyor. 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı da yürüten Avdagiç; MÜSİAD ve Pendik Yerel Kalkınma Platformu üyesi.