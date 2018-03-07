T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ITB Berlin'de Antalya'ya yoğun talep (2)

MERKEL'E ANTALYA DAVETİ Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, ITB Berlin açılışında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile turizm konusunda bir süre sohbet etti

07 Mart 2018 20:28

MERKEL\'E ANTALYA DAVETİ
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, ITB Berlin açılışında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile turizm konusunda bir süre sohbet etti. Turizmin iki ülke için önemli olduğunun belirtildiği sohbette Yağcı, Merkel\'e \"Almanya\'dan daha fazla turist bekliyoruz. Sizi de Antalya\'da tatile bekliyoruz\" dedi.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU\'DAN ZİYARET 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ITB Berlin Turizm Fuarı\'nın Türkiye ve Antalya stantlarını ilk gün ziyaret etti. Çavuşoğlu, Antalya standındaki oteller ve turizm örgütlerini tek tek gezerek, \'başarı\' dileğinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Antalya\'daki iş kadınlarının gönüllü katılımıyla düzenlenen \'Yörük Gelini Defilesi\'ni izledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MERKEL ANTALYA DAVETİ Akdeniz Turistik OtelcilerBirliği Başkanı Erkan Yağcı ITB BerlinAlmanya Başbakanı Angela MerkelTurizminYağcı MerkelSiziAntalyaBAKANZİYARET  Dışişleri Bakanı MevlütITB Berlin Turizm Fuarı Türkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24