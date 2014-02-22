İtalya'ya genç başbakan



İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Demokrat Parti lideri Matteo Renzi'nin yeni kabinesi, bünyesindeki kadın bakan sayısıyla İtalya’da bir ilke imza attı. Kabinedeki 16 bakanın yarısını kadın bakanlar oluşturuyor.

Ancak Renzi'nin "ilkleri" bu kadarla sınırlı değil. 39 yaşındaki Matteo Renzi aynı zamanda İtalya'nın şimdiye kadar göreve gelen en genç başbakanı.

Matteo Renzi daha önce Floransa Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Yeni hükümette Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'na Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) Başekonomisti Pier Carlo Padoan, Dışişleri Bakanlığı'na ise Avrupa uzmanı Federica Mogherini getirildi.

Birçok reform sözü veren çiçeği burnunda başbakanın hükümeti pazartesi günü mecliste güvenoyu arayacak.