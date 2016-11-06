T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İtalya'nın Roma ve Floransa kentlerinde McDonald's'a büyük tepki

ABD merkezli fast-food devi McDonald's, İtalya'nın Roma ve Floransa kentlerinde simgesel yapıların yakınına şube açma girişiminde bulununca İtalyanların tepkisiyle karşılaştı.

06 Kasım 2016 19:56

ABD merkezli fast-food devi McDonald's, İtalya'nın Roma ve Floransa kentlerinde simgesel yapıların yakınına şube açma girişiminde bulununca İtalyanların tepkisiyle karşılaştı.

Roma'da Vatikan yakınlarında, Floransa'da ise kentin simgesi Duomo (Santa Marie del Fiore Katedrali) civarında McDonald's şubesi açılması planına itirazlar yükseliyor.

Roma'da 20'nin üzerinde şubesi bulunan fast-food devi, San Pietro Meydanı'nın yakınındaki tarihi Borgo mahallesine de bir restoran açma girişiminde bulununca hem mahalle halkının hem Vatikan'da görev yapan din adamlarının itirazıyla karşılaştı.

İtalyan basınına konuşan din adamlarından Kardinal Elio Sgreccia, bu girişimin "her gün binlerce hacı adayı ve turist çeken, ülkenin en karakteristik meydanlarından birinin mimari geleneklerine saygısızlık" teşkil ettiğini söyledi.

Borgo mahallesi sakinlerinin kurduğu Borgo'yu Koruma Komitesi de hem Papa Francesco'ya hem de Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'ye mektup yazarak mahallede McDonald's açılmasını önlemelerini istedi.

Papa'ya yazılan mektupta, "fast-food restoranının mahallenin sanatsal, kültürel ve sosyal kimliğini altüst edeceği" ve "insan yoğunluğu zaten yüksek olan bölgede hem trafik ve ulaşım sıkıntısına hem de güvenlik sorunlarına yol açabileceği" öne sürüldü.

Floransa'da ise belediye, uzun süren müzakerelerin ardından Duomo yakınlarında McDonald's açılmasına izin vermedi.

Floransa Belediyesi'nin sene başında aldığı kararla, kentin karakterini korumak amacıyla kent merkezinde gıda ürünleri satan işletmelere kısıtlayıcı kurallar getirilmişti.

Satılan yiyeceklerin yüzde 70'inin yerel ürünler olması şartı getirilirken daha sonra bu oran yüzde 50'ye indirilmişti. Floransa kent merkezinin Unesco Dünya Mirasları Listesi'nde yer almasından hareketle "Unesco Yönetmeliği" adı verilen karar, İtalyan basınında "kebapçılara veda" diye yorumlanmıştı.

Bu yönetmelik gereği Duomo yakınında şube açma talebi reddedilen McDonald's, Floransa yönetimine dava açtı. Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuran McDonald's, gelir kaybı ve imaj zedelenmesi nedeniyle belediyeden 18 milyon euro tazminat talep ediyor.

Amerikan fast-food devi, Floransa belediyesini "ideolojik önyargılarla" hareket etmekle suçluyor.

Roma'da 1986'da ilk McDonald's restoranı İspanyol Merdivenleri yakınlarında açıldığında da kent halkı büyük tepki göstermiş, 'küreselleşmeye karşı İtalyan mutfağını savunmak amacıyla' ellerinde spagettilerle protesto gösterileri düzenlemişti.

McDonald's a yönelik tepkiler, Carlo Petrini tarafından fast-food kültürüne karşı "Slow Food" hareketinin kurulmasına da neden olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABDMcDonaldRomaFloransaVatikanDuomoMarieFiore Katedrali)San Pietro MeydanıBorgoKardinal Elio SgrecciaBorgo Koruma KomitesiPapa FrancescoRoma Belediye Başkanı Virginia RaggiBelediyesiUnesco Dünya Mirasları Listesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24