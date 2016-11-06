İtalya'nın Roma ve Floransa kentlerinde McDonald's'a büyük tepki

ABD merkezli fast-food devi McDonald's, İtalya'nın Roma ve Floransa kentlerinde simgesel yapıların yakınına şube açma girişiminde bulununca İtalyanların tepkisiyle karşılaştı.

Roma'da Vatikan yakınlarında, Floransa'da ise kentin simgesi Duomo (Santa Marie del Fiore Katedrali) civarında McDonald's şubesi açılması planına itirazlar yükseliyor.

Roma'da 20'nin üzerinde şubesi bulunan fast-food devi, San Pietro Meydanı'nın yakınındaki tarihi Borgo mahallesine de bir restoran açma girişiminde bulununca hem mahalle halkının hem Vatikan'da görev yapan din adamlarının itirazıyla karşılaştı.

İtalyan basınına konuşan din adamlarından Kardinal Elio Sgreccia, bu girişimin "her gün binlerce hacı adayı ve turist çeken, ülkenin en karakteristik meydanlarından birinin mimari geleneklerine saygısızlık" teşkil ettiğini söyledi.

Borgo mahallesi sakinlerinin kurduğu Borgo'yu Koruma Komitesi de hem Papa Francesco'ya hem de Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'ye mektup yazarak mahallede McDonald's açılmasını önlemelerini istedi.

Papa'ya yazılan mektupta, "fast-food restoranının mahallenin sanatsal, kültürel ve sosyal kimliğini altüst edeceği" ve "insan yoğunluğu zaten yüksek olan bölgede hem trafik ve ulaşım sıkıntısına hem de güvenlik sorunlarına yol açabileceği" öne sürüldü.

Floransa'da ise belediye, uzun süren müzakerelerin ardından Duomo yakınlarında McDonald's açılmasına izin vermedi.

Floransa Belediyesi'nin sene başında aldığı kararla, kentin karakterini korumak amacıyla kent merkezinde gıda ürünleri satan işletmelere kısıtlayıcı kurallar getirilmişti.

Satılan yiyeceklerin yüzde 70'inin yerel ürünler olması şartı getirilirken daha sonra bu oran yüzde 50'ye indirilmişti. Floransa kent merkezinin Unesco Dünya Mirasları Listesi'nde yer almasından hareketle "Unesco Yönetmeliği" adı verilen karar, İtalyan basınında "kebapçılara veda" diye yorumlanmıştı.

Bu yönetmelik gereği Duomo yakınında şube açma talebi reddedilen McDonald's, Floransa yönetimine dava açtı. Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuran McDonald's, gelir kaybı ve imaj zedelenmesi nedeniyle belediyeden 18 milyon euro tazminat talep ediyor.

Amerikan fast-food devi, Floransa belediyesini "ideolojik önyargılarla" hareket etmekle suçluyor.

Roma'da 1986'da ilk McDonald's restoranı İspanyol Merdivenleri yakınlarında açıldığında da kent halkı büyük tepki göstermiş, 'küreselleşmeye karşı İtalyan mutfağını savunmak amacıyla' ellerinde spagettilerle protesto gösterileri düzenlemişti.

McDonald's a yönelik tepkiler, Carlo Petrini tarafından fast-food kültürüne karşı "Slow Food" hareketinin kurulmasına da neden olmuştu.