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Spor

İtalyan devi Parma küme düşürüldü

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Parma, İtalya Futbol Federasyonu tarafından Serie B'ye düşürüldü

22 Şubat 2015 01:22

İtalya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Parma, şok bir kararla küme düşürüldü.

Yıllar önce hem İtalya Serie A'ya hem de Avrupa Kupaları'na damga vuran Parma, İtalya Futbol Federasyonu tarafından Serie B'ye düşürüldü.

Mali krizle baş edemeyen ve yakın bir süre önce 1 Euro gibi sembolik bir rakamla satılan kulüp, sezon sonuna kadar Serie A'da oynaması gereken tüm maçlarda 3-0 hükmen mağlup sayılacak.

Parma Sportif Direktörü Pietro Leonardi, haber sonrasında depresyon ve kalp sıkışması gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. 

İtalya'dan gelen haberlerde, kulüp hisselerini alan işadamının birkaç gün önce kulüp hesaplarındaki tüm parayı kendi şahsi hesaplarına aktardığı, ardından ise kayıplara karıştığı ileri sürülüyor.

Parma'nın yarın ligde Unidese ile oynaması gereken maç da güvenlik görevlilerinin parası ödenemediği için ertelenmişti.

 

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