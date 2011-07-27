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Dünya

İtalya’dan homofobiye devam kararı

İtalya, homofobi karşıtı yasayı oyladı. Hazırlanan yasa 293 ‘hayır’ oyuyla reddedildi.

27 Temmuz 2011 03:00

T24 - İtalya, homofobi karşıtı yasayı oyladı. Hazırlanan yasa 293 ‘hayır’ oyuyla reddedildi.

 



İtalya, LGBTT (lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel, travesti) bireylerin cinsel kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa uğramalarının ve cezalandırılmalarının önlenmesine yönelik hazırladığı yasayı parlamentoya sundu.


Başbakan Silvio Berlusconi liderliğindeki iktidar partisi Halkın Özgürlüğü (PDL), hükümet ortağı Kuzey Ligi (La Lega) ve Merkez Birliği (UDC) partilerinin teklifi üzerine yapılan oylamada, milletvekillerinin 293’ü homofobi (eşcinsellere ya da eşcinselliğe karşı duyulan nefret, ayrımcılık) karşıtı yasanın geçmesini kabul etmezken, 250’si olumlu yönde oy kullandı. Katoliklerin merkezi Vatikan da yasaya karşı muhalif tavrını ortaya koydu.


İtalya Parlamentosu, benzer yasa tasarısını iki yıl önce de oylamış, ancak yine ret yönünde sonuç çıkmıştı.



'Şizofrenik bir örnek'


Homofobi karşıtı yasanın kabul görmemesine en büyük tepki ana muhalefet partisi olan Demokrat Parti milletvekillerinden Anna Paola Concia’dan geldi. Concia, aynı konuyla ilgili yeni yasa teklifi hazırlanmasına ön ayak olacağını, mücadelenin devam edeceğini belirtti. Concia, "Bugün Parlamento’nun çoğunluğu, şiddet ve ayrımcılık yanlısı bir tutum sergileyerek, şiddet kurbanlarının yanında olmadığını göstermiştir" dedi.


Ülkedeki gay hareketinin lideri olan Vladimir Luxuria ise, ‘Daha önce gördüğümüz, şizofrenik bir örnek. Neden eşcinsel ayrımcılığa karşı, uluslararası boyutta olan Lizbon Anlaşması’nı kabul edemiyoruz’ diyerek tepkisini gösterdi.


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